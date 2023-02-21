ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن إدارة نادي ويست هام الإنجليزي بحثت خلال الفترة الماضية إمكانية تعيين البرتغالي نونو سانتو مدرب الاتحاد في قيادة الفريق الفنية.

وقالت الصحيفة أن النادي الإنجليزي أراد التعاقد مع سانتو كمدرب بديل في حالة إقالة ديفيد مويس، لكن تكلفة خروجه من ‎الاتحاد ستكون عالية جدًّا، حيث ستكون نحو 6 ملايين جنيه إسترليني.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المقرر أن يبقى ديفيد مويس في وست هام، لكن مستقبله ليس آمنًا وسط المستوى السيئ لفريقه، وهناك أيضا الإسباني رافا بينيتيز أحد الخيارات المفضلة الآن.