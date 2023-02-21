أعلنت المديرية العامة للجوازات مُمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية (رجال) على رتبة (جندي).

واشترطت المديرية أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة، وأن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.

وتضمنت الشروط أن لا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من أحد الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية، وألا يكون متزوجاً من غير سعودية.

كما شملت الشروط أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول، وأن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية.

ويبدأ التقديم يوم السبت بتاريخ 1444/08/05هـ الموافق 2023/02/25م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/08/10هـ الموافق 2023/03/02م، وذلك من خلال الرابط التالي: اضغط هــــــــــــــــــــــــــنا