أكد الإعلامي الرياضي محمد البكيري، أنه يجب على مركز التحكيم الرياضي، أن يطبق القانون واللائحة دون التأثر بأي رأي خارجي أو التأثر بالميول.

وقال محمد البكيري: “ما عليك من أي أحد يعبر عن رأيه لكن أنت لا تعبر عن رأيك أن تنفذ القانون وفق اللائحة، مضيفا:” يجب على مركز التحكيم الرياضي تطبيق اللائحة “على أثخن شنب”.

وأشار إلى أن هناك خلل في مركز التحكيم الرياضي، مضيفا: “تأثير الميول واضح جداً وهناك تباين في القرارات وتفسيرات عجيبة”.