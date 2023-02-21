أعلنت الفنانة غدير السبتي، عن زواجها للمرة الثالثة بشاب من خارج الوسط الفني، مؤكدةً أنها تعيش اليوم أجمل أيام حياتها.

وكشفت السبتي أنها تزوجت مجدداً بعد فترة من انفصالها عن زوجها السابق، وبدت في غاية السعادة.

وأكدت أنه الانسان الذي لطالما تمنّته في حياتها،قائلة: “زوجي كان ابن الجيران وأنا أعرفه منذ أن كان عمري 13 عاماً ولكن كل واحد منا ذهب بخط وسكة وحياة مختلفة، فهو كان متزوجاً ولديه أولاد وأنا تزوجت وأصبح عندي أولاد لكن شاءت الأقدار أن نجتمع مجدداً بالصدفة”.