تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا، أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا وبالتعاون مع الاتحاد السعودي للهجن، إقامة “كأس العلا للهجن”، والذي يهدف إلى تطوير رياضة الهجن كعنوان لإرث المملكة وثقافتها، وإبرازًا لأصالة العلا وبيئتها الطبيعية الثقافية.

وسيقام “كأس العلا للهجن” خلال الفترة من 14 -17 مارس المقبل، ليكون بمثابة تتويج لموسم حافل من سباقات الهجن المتعددة في المملكة والمنطقة، وبقيمة إجمالية للجوائز تبلغ أكثر من 80 مليون ريال سعودي.

ويضم “كأس العلا للهجن” 16 شوطًا بواقع 6 أشواط مخصّصة لسباقات الماراثون و10 أشواط لسباقات النخبة، كما سيتضمن “كأس العلا للهجن” عدداً من الفعاليات المتنوعّة المتوفرة للحضور تشمل عروضاً فنية وموسيقية وثقافية، وتضم سوقًا تراثيًا فريدًا من نوعه ومعارض فنية وحرفية تظهر الثقافة العريقة للهجن.