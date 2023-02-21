حث المختص بتقنية المعلومات، خالد أبو إبراهيم، على عدم الانجراف وراء العروض والخصومات المذهلة في المتاجر الإلكترونية.

وقال :”لاتغركم العروض والخصومات المذهلة في المتاجر الإلكترونية، دائما خلفها احتيال”، وذلك وفقا لما ذكره خلال حديثه في قناة “الإخبارية”.

وشدد على عدم التسرع في التعامل مع هذه المتاجر، أو إعطاء بيانات البطاقة البنكية لأي صفحة أو متجر دون التأكد من مصداقيته.