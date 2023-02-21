أبدى الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، مقدرته على إنهاء الصراع الأوكراني في غضون ساعات.

وقال “ترامب” إنه يمكن إنهاء هذا الصراع إذا فاز في الانتخابات الرئاسية في عام 2024، من خلال مناشدة رئيسي روسيا وأوكرانيا مباشرة، مؤكدا أنه سيسعى فور فوزه بالعمل على إنهاء الأزمة الأوكرانية حتى قبل أن يؤدي اليمين الدستورية.

وتابع :” في الليلة التي سأفوز فيها بالانتخابات سأتصل بشخصين، هما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وسأقول إننا سنلتقي. أنا أضمن أنه يمكنني حل ذلك”.

وأضاف: “سأخبر رجلا واحدا بهذا، وسأخبر رجلا واحدا بذلك … سيكون لدينا اتفاق في غضون 24 ساعة”

وأكد أن الاستمرار في ضخ الأموال في أوكرانيا يؤخر التسوية السلمية ويقتل الكثير من الناس، لذلك شدد على ضرورة الوصول لتفاوض سلمي لإنهاء الأزمة.