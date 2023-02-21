كشف محامي خوسيه نيغريرا، يوم الثلاثاء، عن معاناة الحكم المتهم بالحصول على أموال من برشلونة من مرض الزهايمر.

وأوضحت تحقيقات المدعي العام في كاتالونيا خلال وقت سابق، دفع مجلس إدارة نادي برشلونة السابق برئاسة جوسيب بارتوميو رشوة لخوسيه نيغريرا نائب رئيس لجنة الحكام السابق في الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وكشفت إذاعة “كادينا سير” عن دفع إدارة بارتوميو أموالا لشركة تدعى “داسنيل 95″ يرأسها الحكم الإسباني السابق خوسيه ماريا نيغريرا ونائب رئيس لجنة الحكام سابقا، وأن إدارة النادي دفعت مليونا و400 ألف يورو للشركة خلال رئاسة بارتوميو.

وذكرت صحيفة ” إل إسبانيول” أن نيغريرا قد لا يتحمل المسؤولية الجنائية في حالة قيام النيابة بفتح التحقيقات بشأن المدفوعات، أمام قاض من برشلونة، ويمكن أن يتسبب مرض الزهايمر في عدم جلوس الحكم السابق في مقعد الاتهام.