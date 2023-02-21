رصد تقرير آراء عدد من المواطنين بشأن تزويج الابنة التي تبلغ من العمر أقل من 18 عاماً.
ويمنع نظام الأحوال الشخصية توثيق الزواج لمن هم دون الـ18 عاماً، ويسمح للمحكمة فقط بتوثيق هذا الزواج وفق شروط معينة.
وتباينت آراء المواطنين في إجاباتهم عن هذا السؤال ما بين القبول والرفض.
وقال رافضون لقناة الإخبارية إن الفتاة في هذا السن تعتبر “طفلة”، لا تعرف ماهية الزواج، وطريقة تدبير أمور البيت، كما أن زواجها هذا يمكن أن يمنعها من استكمال التعليم.
من جانبها قالت فتاة تبلغ من العمر 16 عاماً، إنها ترفض الزواج قبل عمر 20 أو حتى 30 عاماً.
بينما أيد آخرون الزواج في هذا العمر، وكانت من بينهم سيدة قالت إنها تزوجت في عمر 12 عاماً فقط، وسارت الحياة معها بشكل طبيعي دون أي مشاكل.
فيديو | بين قبول ورفض.. هل تزوج ابنتك التي تبلغ من العمر 18 عاما ؟
سؤال مراسلنا عبدالله القرني للأباء في الشارع #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/mXMzYMMO6B
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 21, 2023
الفتاة تبلغ أسرع من الشاب و تظهر عليها سمات الأنوثة مبكراً ولكن قل ما ندر تجد في هذا الزمن الأغبر فتاة بهذا السن راشدة متزنة سنعة والله المستعان 🤲