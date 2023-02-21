عبرت مواطنة تركية عن امتنانها لجهود الإنقاذ السعودي الذي يواصل جهوده حاليا لمساعدة المتضررين من الزلزال الذي وقع قبل أيام.

وأضافت أنها لم يكن لديها طعام لأيام، مؤكدة أن وفريق الإنقاذ السعودي لم يذوقوا النوم في سبيل توفير الإمدادات الغذائية والطبية، وفقا لما ذكرته بقناة الإخبارية.

ونوهت بقوم 13 طائرة محملة بالمساعدات لهم، لافتة إلى أن المتطوعين والطاقم الطبي وفرق الإنقاذ القادمة من المملكة كانت منتشرة في الأماكن التي شهدت الزلزال.

ووجهت المواطنة الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ومركز الملك سلمان للإغاثةوالأعمال الإنسانية.