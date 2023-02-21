أوضح الشيخ عبدالسلام بن عبدالله السليمان،حكم من يذبح في كل سنة في شهر شعبان ذبيحة لوجه الله.

وقال السليمان: “لا يجوز أن يستحدث الشخص عبادة إلا بدليل سواء من الكتاب أو السنة وتخصيصه هذا الشهر واعتقاده أن له فضل خاص فلا يجوز ذلك وقد يدخل في حكم البدعة”.

وأضاف: “من يريد أن يذبح في أي شهر لا حرج في ذلك، أما تخصيص شهر بعينه واعتقاده أنه له فضل زائد فنقول لا”.