أوضح الشيخ عبدالسلام بن عبدالله السليمان،حكم من يذبح في كل سنة في شهر شعبان ذبيحة لوجه الله.
وقال السليمان: “لا يجوز أن يستحدث الشخص عبادة إلا بدليل سواء من الكتاب أو السنة وتخصيصه هذا الشهر واعتقاده أن له فضل خاص فلا يجوز ذلك وقد يدخل في حكم البدعة”.
وأضاف: “من يريد أن يذبح في أي شهر لا حرج في ذلك، أما تخصيص شهر بعينه واعتقاده أنه له فضل زائد فنقول لا”.
#فتاوى | ما هو حكم من يذبح في كل سنة في شهر شعبان ذبيحة لوجه الله؟
الشيخ عبدالسلام بن عبدالله السليمان يُجيب. pic.twitter.com/UxGy1dWFVM
— فتاوى (@Fatawa_sa) February 21, 2023
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