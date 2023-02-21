قال محمد اليوسف، استشاري الطب النفسي، إن منتصف الأربعين هي الفترة التي يكون فيها الشخص مُعرض أكثر للإصابة بنوبات الاكتئاب.

وأضاف أن هذا العمر يعد العمر التقليدي للإصابة بالإكتئاب، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج يا هلا المذاع على قناة روتانا خليجية.

ولفت إلى أن البعض يصاب في فترة العشرينيات بالاكتئاب ويتعافى منها، ثم تأتيه نوبة أخرى من الاكتئاب في فترة الأربعنيات، فيطلق عليها البعض أزمة منتصف العمر.