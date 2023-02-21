كشف المحامي د. محمد الجذلاني أن الملاسنات الرياضية التي تتضمن السب والقذف والاتهامات عبر مواقع التواصل يعاقب عليها القانون حيث تنطوي تحت الحق العام والخاص.

وقال “الجذلاني” خلال ظهوره في برنامج “ياهلا” أن إذا كان هناك تجريح أو اتهام أو شت وجهت لكيان كنادي رياضي ينطوي على حق عام أما إذا وجه لشخص بعينه يكون حق خاص.