كشف المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين عن رصد حسابات تروج لمواقع وتطبيقات وهمية تمارس النصب والاحتيال على المستهلك، وتم حجب 22 موقعاً إلكترونياً خلال 3 أشهر.

وقال خلال مشاركته في المنتدى السعودي للإعلام المنعقد حاليًا في نسخته الثانية بالرياض أن الوزارة تُواجه الشائعة من خلال العمل بأسلوب مماثل لأسلوب الشائعة.

وتابع : هناك ساحة مواجهة بين الشائعة والحقيقة؛ ولذلك من المهم التفاعل مع الشائعة سريعًا وبنفس أسلوبها؛ لأنه أحيانًا إذا اختلف الأسلوب لا تكون قوة الحقيقة مثل قوة الشائعة.

وأضاف: هناك “جنود للشائعة”، يتلقفون الشائعة وينشرونها في كل منصات التواصل، وحتى الواتساب تأذى من الشائعات.

وواصل : في وزارة التجارة نُواجه الشائعات من خلال منظور علمي عن طريق فريق علمي متخصص؛ حيث نرصد الشائعات ونواجهها بنفس أسلوبها، فمثلًا ظهرت شائعة أن الموازين حصل فيها خلل فني مقصود ومتعمد وصار في زكاة الفطر نقص في الميزان، وكان ذلك وقت ليلة العيد، ولم يكن هناك وقت للانتظار، فتواجدت الفِرَق الرقابية في أماكن الموازين بمختلف المناطق، وتم إثبات عدم صحة الشائعة.