قال القانوني أحمد الشيخي، إن النصر يستطيع تسجيل لاعب بديل لبيتي مارتينيز فقط إذا وافق اللاعب على إنهاء عقده بالتراضي.

وأوضح أحمد الشيخي: يجب أن يكون اللاعب البديل عاطلاً منذ ٢٨ يناير أو قبل (كاللاعب إيسكو مثلاً)، أما اللاعبون العاطلون بعد ٢٨ يناير (كمارسيلو وسوزا) فلا يمكن تسجيلهم.

يذكر أن الفحوص الطبية أثبتت إصابة نجم النصر بيتي مارتينيز بقطع في الرباط المتصالب الأمامي للركبة اليسرى.