تغلب فريق ريال مدريد الإسباني على نظيره ليفربول الإنجليزي بخماسية مقابل هدفين خلال المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء ضمن منافسات دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وتقدم فريق ليفربول بعد مرور 4 دقائق من عمر الشوط الأول بهدف سجله لاعبه داروين نونيز قبل أن يضيف محمد صلاح الهدف الثاني لليفربول قبل أن يُسجل فينيسيوس جونيور الهدف الأول والثاني في الدقيقتين 21 و36 لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدفين لكل فريق.

وسجل ريال مدريد ثلاثية خلال الشوط الثاني عن طريق ميليتاو في الدقيقة 47 وكريم بنزيما في الدقيقتين 55 و67.

كما حقق نابولي الإيطالي فوزًا ثمينا على مضيفه آينتراخت فرانكفورت الألماني، بنتيجة (2-0) في المباراة التي جمعتهما، أمس الثلاثاء، على ملعب “استاد دوتش بانك بارك” بألمانيا، في لقاء الذهاب بدور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2022- 2023.

وسجل هدفي نابولي كل من النجم النيجيري المتألق فيكتور أوسيمين وجيوفاني دي لورينزو في الدقيقتين 41 و65 من عمر المباراة.