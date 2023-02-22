تطورت خلال فترة الدولة السعودية الأولى فكرة غطاء الرأس للرجل حيث استمد شكل الغطرة المعروف من الكوفية المستخدمة سابقاً واستبدلت عصابة الرأس بالعقال الذي عرف بأنواع مختلفة.

ويعد العقال المقصب أشهر أنواع العقل التاريخية، مضلع الشكل وذو قيمة عالية فقد كان يرتديه ملوك السعودية في عهد المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله.

للعقال عدة أسماء منها المقصب، والفيصلي نسبة لعقال الملك فيصل، حيث يعد العقال المقصب أيقونة تزينت بها رؤوس الملوك كما ذكره الشعراء في الكثير من قصائدهم.