بعد حصد لقب كأس العالم، عاد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان رفقة زوجته أنتونيلا وأبنائه الـ3 إلى منزله ببرشلونة في زيارة قصيرة، ليستعيد جزءا من حيويته ونشاطه.

وشاركت أنتونيلا، عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام” صورة لها مع زوجها ولاعبي برشلونة سيرجيو بوسكيتس وزوجته وجوردي ألبا وزوجته وبحضور بيبى كوستا الرجل الذي وصفته صحيفة “ماركا” الإسبانية بيد ليو اليمنى.

وعلقت أنتونيلا على الصورة التي نشرتها قائلة: “أمسية صغيرة مع الأصدقاء”.

ويُشار إلى أن زيارة ميسي أحيّت الآمال في إمكانية عودته للفريق مع نهاية عقده هذا الموسم مع باريس سان جيرمان الذي لم يجدد له حتى الآن.

ومن الجدير بالذكر أن تعاقد ميسي مع سان جيرمان، سينتهي نهاية الموسم الجاري، ولكن الحديث ما زال قائما بشأن تفعيل بند التمديد لموسم آخر مع نادي العاصمة الفرنسية.