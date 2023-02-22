أوضح الناقد الرياضي سامي الحريري أن فريق النصر يفوز مع الحكام المغمورين ومع الحكام الغير مغمورين لا يحقق الفوز.

وقال الحريري :” النصر انتصر مع الحكام المغمورين الذين لم يشاركوا في كأس العالم، أما مع الحكام الغير مغمورين شاركوا في كأس العالم فهناك خمس مباريات بخمس طواقم النصر لم يفوز بأي مباراة.. وفجأة أصبح الحكم المحلي مرغوباً”.

وأضاف ” وفقا لإحصائية فإن أكثر فريق حدث معه حالات طرد واستفاد منه ، فإن النصر استفاد من ٩١ طرد أمام الأندية، والاتحاد ٤٣ طرد، والهلال ٤٢ طرد من ٢٠٠٨ ، وفي النهاية يتكلم النصر عن المظلومية”.