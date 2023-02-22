أكد استشاري جراحة المسالك البولية وأمراض الذكورة والعقم الدكتور صالح بن صالح، أن هناك إمكانية لمساعدة الرجال المصابين بالعقم.

وقال بن صالح في مداخلة على برنامج “الراصد” المذاع على قناة الإخبارية:” أن 90% من المصابين بالعقم بالإمكان مساعدتهم في تحقيق حلمهم بالإنجاب، لافتًا أن المرأة تتعرض للظلم كثيرًا بهذا الشأن.

وأضاف:” أن علاجات العقم ساعدت الكثير من الرجال، ولازالت التقنيات الحديثة قائمة بالأبحاث لتمكن المصابين بالعقم من الإنجاب.

ومن جانبه، أشار إلى أهمية مبادرة كلا الزوجين بالعرض على طبيب مختص حال تأخر الإنجاب.