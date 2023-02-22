بالفيديو.. هل تجب فدية الصيام عن المصاب بمرض الزهايمر؟ الشيخ “السبر” يوضح

أوضح الشيخ الدكتور سعد بن عبدالله السبر، مدى وجوب فدية الصيام عن المصاب بمرض الزهايمر.
وقال الشيخ سعد السبر، عبر برنامج “يستفتونك” على قناة الرسالة، أن المصاب بالزهايمر قد فقد مناط التكليف وهو العقل، فتسقط العبادة عن المجنون إلا الزكاة، لذلك سقط عن المصاب بالزهايمر التكليف عن صوم رمضان والصلاة.
هل تجب فدية الصيام عن المصاب بمرض الزهايمر؟
– الشيخ د. سعد بن عبدالله السبر https://t.co/Qv1s5gBxLB#يستفتونك#الرسالة pic.twitter.com/ecmuxJBMOq
— قناة الرسالة (@alresalahnet) February 21, 2023
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