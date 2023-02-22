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الاربعاء22 فبراير

بالفيديو.. هل تجب فدية الصيام عن المصاب بمرض الزهايمر؟ الشيخ “السبر” يوضح

منذ 31 دقيقة
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أوضح الشيخ الدكتور سعد بن عبدالله السبر، مدى وجوب فدية الصيام عن المصاب بمرض الزهايمر.

وقال الشيخ سعد السبر، عبر برنامج “يستفتونك” على قناة الرسالة، أن المصاب بالزهايمر قد فقد مناط التكليف وهو العقل، فتسقط العبادة عن المجنون إلا الزكاة، لذلك سقط عن المصاب بالزهايمر التكليف عن صوم رمضان والصلاة.

 

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