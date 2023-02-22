أكد المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو، المدير الفني لفريق الدحيل القطري، على أن فريقه جاهز لمواجهة الشباب؛ حيث يلتقي الفريقان مساء غدٍ الخميس، في مباراة ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وصرح كريسبو بالمؤتمر الصحفي: “الشباب فريق قوي وعلينا أن نقدم أمامه مباراة كبيرة وأن نتخطاه ونصل إلى نصف النهائي”، مضيفًا: “علينا أن نكون جاهزين بدنيًا ولياقيًا، لأن المباراة قد تصل إلى 120 دقيقة”.

واختتم كريسبو تصريحاته قائلًا: “نمتلك لاعبين مميزين ويستطيعون تقديم أفضل مستويات، مثل المهاجم محمد مونتاري الذي يستطيع تسجيل الأهداف في أي وقت”.