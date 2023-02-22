أكد المدرب البرتغالي فيسنتي مورينو؛ المدير الفني لفريق الشباب، أن مباراة فريقه أمام الدحيل القطري ستكون صعبة جدًا.

وقال مورينو خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: “مباراة الدحيل صعبة وجميع الفرق المتأهلة قوية جدًا، وسنواجه فريق يلعب في ملعبه وأمام جمهوره”.

وأضاف: “كارلوس جونيور من أهم لاعبي الشباب، والآن يشارك في التدريبات مع الفريق، ولا يمكنني حسم مشاركته من عدمها الآن”.

وتابع: “أعرف الدحيل جيدًا وقمت بدراسته، فهو يمتلك محترفين على أعلى مستوى.”

وأردف :” الشباب يعد من الأندية القوية، ودوري أبطال آسيا بطولة لا تعوض، خاصة أن الفريق لم يصل إلى هذا الدور منذ سنوات.”

يُذكر أن الدحيل سيواجه نظيره الشباب مساء غدٍ الخميس، في مباراة ربع نهائي دوري أبطال آسيا.