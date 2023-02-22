اقترب الهلال خطوة من حسم تأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، بعد قرار رسمي أعلنه نادي فولاد الإيراني.

وقال الإعلامي الإيراني داود إيكدري، أن نادي فولاد أعلن رسمياً موافقته على طلب استقالة جواد نكونام المدير الفني للفريق .

وأشار إلى أن فولاد سيواجه الهلال غدا الخميس، بدون مدرب، مبيناً أن المدرب الإيراني دخل في خلاف مع إدارة النادي بسبب مشاكل مالية، وسيغادر من الدوحة خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويلتقي الهلال بنظيره فولاد في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، غدا الخميس على ملعب الجنوب بالعاصمة القطرية الدوحة.