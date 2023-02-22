أكد مدرب الهلال رامون دياز ، على جاهزية لاعبيه لمواجهة فولاد خوزستان الإيراني، بربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال دياز خلال تصريحات صحفية : “المباراة الماضية كان الفريق فعال في تسجيل الأهداف رغم عدم رضائي على المستوى الفني، حققنا الفوز دون أن نقدم المستوى المأمول، ولكن غداً سنواجه فريق قوي يمتلك لاعبين مميزين ويلعب بشكل جيد”.

وأضاف مدرب الهلال: “مستعدون لمواجهة فولاد جيداً، سنلعب أمام فريق جيد ومباراة معقدة وتعتبر كل المباريات قوية، وعلينا التركيز أولاً في الفوز ومواصلة التأهل للدور القادم”.

وتابع “نعرف فولاد جيدا، فهو يلعب بأسلوب دفاعي صلب، ولديه مهارات ممتازة، ولكن لدينا القدره على التحكم بمجريات المباراة”، مؤكداً أن معنويات اللاعبين عالية جداً، والتركيز عالي أيضاً، وجاهزون للانتصار في هذه مباراة فولاد والتأهل”.

واستطرد : “لم أقرر بعد إمكانية ضم أي من الثنائي كاريلو أو كويلار بسبب الإصابة ، لا زلنا في طور دراسة الخصم، سنتخذ قرار من يشارك في المباراة غداً”.