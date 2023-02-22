تعرضت الفنانة أصالة، للهجوم بعد تداول مقطع فيديو من حفل غنائي لها، اعتبره البعض بأنه هجوما على قائد فرقتها المايسترو المصري هاني فرحات.

ومن جانه علق مدير الإعلام في دار الأوبرا المصرية محمد منير، بقوله:”الفيديو لا يمت للواقع بأي صلة، أولا الحفل ليس جديد، وأقيم في ختام مهرجان الموسيقى العربية عام 2019″.

وتابع: “النجمة أصالة، حرصت خلال الحفل الذي أذيع عبر التلفزيون المصري، على الإشادة أكثر من مرة بالمايسترو هاني فرحات، إذ تجمعه بها علاقة صداقة، وتعاونا في أكثر من عمل وحفل، وعقب الحفل، نشرت المطربة عبر صفحتها في موقع إنستجرام، ما يؤكد نجاحه، ووصفته أنه من أحلى الليالي”.