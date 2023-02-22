أطلقت المديرية العامة للجوازات ختماً خاصًا بمناسبة ذكرى يوم التأسيس، يحتوي على الهوية البصرية لهذا اليوم، الذي يوافق الـ 22 من فبراير من كل عام، للاحتفال بذكرى تأسيس المملكة، ويحمل معانٍ تاريخية متنوعة ومرتبطة بأمجاد وبطولات وعراقة الدولة السعودية.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات أنها ستختم جوازات المسافرين في هذا اليوم بالختم الخاص بيوم التأسيس، كتوثيق ورمز للذكرى الوطنية المجيدة.

وجاء ذلك ضمن احتفالها مع المسافرين الذي يتخلله تقديم الورود والهدايا التذكارية لهم بهذه المناسبة، اعتزازًا بعمق المملكة وتاريخها الراسخ منذ ثلاثة قرون وتوثيقًا لمسيرة قادتها وشعبها.