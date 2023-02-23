أشعلت الفنانة مني زكي الجدل في أحدث ظهور لها، وهي مرتدية الحجاب، وجاء ذلك بعدما بدت بنفس الشكل في دورها بمسلسل “لعبة نيوتن” من قبل.

وشاركت منصة شاهد عدد من بوسترات مسلسلات رمضان المنتظر عرضها الشهر المقبل، ومن بينها صورة منى زكي وهي مرتدية الحجاب، وهو لوك دورها في مسلسل “تحت الوصاية”.

يذكر أن منى زكي حاليا على الانتهاء من تصوير مشاهد مسلسل “تحت الوصاية”، الذي تقوم ببطولته في رمضان 2023، وكانت متواجدة بالإسكندرية خلال الأيام الماضية لالتقاط بعض المشاهد بعد فترة من التواجد بمحافظة دمياط التي تدور بها أحداث العمل.