تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

اليورو: 3٫98522 مقابل الريال الواحد 0٫25093

الدولار: 3٫75145 مقابل الريال الواحد 0٫26656

درهم إماراتي: 1٫02133 مقابل الريال الواحد 0٫97911

ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫73414

دينار أردني: 5٫28827 مقابل الريال الواحد 0٫18910

دينار كويتي:12٫23336 مقابل الريال الواحد 0٫08174

دينار بحريني:9٫95142 مقابل الريال الواحد 0٫10049

الريال القطري: 1٫03034 مقابل الريال الواحد 0٫97056

الدرهم المغربي:0٫36049 مقابل الريال الواحد 2٫77403

الجنيه المصري: 0٫12247 مقابل الريال الواحد 8٫16518