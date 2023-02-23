أعلنت شركة الأهلي إسناد عن توفر وظائف شاغرة للجنسين في جميع مناطق المملكة عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف).

وأوضحت شروط التقديم :

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- درجة الدبلوم أو البكالوريوس.

3- خبرة لا تقل عن سنة في نفس المجال.

4- العمل ميداني ومكتبي.

5- توفر سيارة.

6- التفرغ التام.

7- تحمل ضغط العمل.

8- مهارات المبيعات والتسويق.

9- مهارات التواصل المتميز ومهارات التعامل مع الآخرين.

10- معرفة بخدمات العملاء ومهارات التفاوض.

11- معرفة تامة باستخدامات الكمبيوتر ومهارات مايكروسوفت أوفيس.

وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال الموقع.