أعلنت شركة الأهلي إسناد عن توفر وظائف شاغرة للجنسين في جميع مناطق المملكة عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف).
وأوضحت شروط التقديم :
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- درجة الدبلوم أو البكالوريوس.
3- خبرة لا تقل عن سنة في نفس المجال.
4- العمل ميداني ومكتبي.
5- توفر سيارة.
6- التفرغ التام.
7- تحمل ضغط العمل.
8- مهارات المبيعات والتسويق.
9- مهارات التواصل المتميز ومهارات التعامل مع الآخرين.
10- معرفة بخدمات العملاء ومهارات التفاوض.
11- معرفة تامة باستخدامات الكمبيوتر ومهارات مايكروسوفت أوفيس.
وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال الموقع.
التعليقات
اترك تعليقاً