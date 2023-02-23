قال الإعلامي الرياضي جمال عارف أنه لا يمكن مقارنة وضع رئيس الاتحاد أنمار الحائلي مع أي نادٍ آخر من حيث الداعمين.

وأضاف ” أنمار يصارع وحده وأتمنى من الاتحاديين الذين يملكون المال أن يدعموا النادي. فمن حيث الدعم المالي لا يقارن الاتحاد بناديي الهلال والنصر”.

وتابع ” هناك ملفات ديون بوزارة الرياضة إلى الآن من الديون السابقة في الاتحاد والوزارة مطالبة بسدادها، وبالتالي أقول أن الاتحاد يُدعم وكذلك باقي الأندية وإنما أنا أتحدث عن الشخصيات الداعمة كالشخصيات الهلالية والنصراوية التي تدعم أنديتها بمبالغ إضافية “.