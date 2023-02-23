قال الإعلامي الرياضي جمال عارف أنه لا يمكن مقارنة وضع رئيس الاتحاد أنمار الحائلي مع أي نادٍ آخر من حيث الداعمين.
وأضاف ” أنمار يصارع وحده وأتمنى من الاتحاديين الذين يملكون المال أن يدعموا النادي. فمن حيث الدعم المالي لا يقارن الاتحاد بناديي الهلال والنصر”.
وتابع ” هناك ملفات ديون بوزارة الرياضة إلى الآن من الديون السابقة في الاتحاد والوزارة مطالبة بسدادها، وبالتالي أقول أن الاتحاد يُدعم وكذلك باقي الأندية وإنما أنا أتحدث عن الشخصيات الداعمة كالشخصيات الهلالية والنصراوية التي تدعم أنديتها بمبالغ إضافية “.
جمال عارف: لا يمكن مقارنة وضع رئيس #الاتحاد أنمار الحائلي مع أي نادٍ اخر..ماذا لو كانوا يملكون داعمين؟#وليد_الفراج: الكل تم دعمهم
صالح أبو نخاع: لا تفكروا في القيمة المالية بعيدا عن القيمة الفنية#أكشن_مع_وليد
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— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) February 22, 2023
خلك شجاع يا حمزة طقش،، وقل النصر مدعوم لازم تجيب طاري الزعيم عمك وتاج رأسك وداعسكم كدا كدا،، مفهوم والا أعيد،، خلك رجال احسن لك
لا يقارن الاتحاد بناديي الهلال والنصر