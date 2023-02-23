تعرضت بروكلين خوري، عارضة أزياء ومحترفة تزلج على الألواح، من ميشن فيجو بكاليفورنيا، للهجوم من قبل كلب ابن عمها في حادثة مروعة، حيث قام الكلب بتمزيق شفتها العليا وقذفها بالحائط.

وشاركت بروكلين خوري صور تحولها المذهل بعد أن وصلت إلى نهاية سلسلة من العمليات الجراحية التجميلية لإعادة بناء جزء من وجهها.

ولسوء الحظ لم يتمكن الأطباء من إعادة لصق شفتها وتركت تخفي الإصابة بشريط لاصق لمدة عام.

وعلى ما يبدو أن بروكلين اقتربت أخيرًا من نهاية رحلتها لاستعادة ابتسامتها، عقب خضوعها للعملية الجراحية السابعة في العام الماضي، وكانت تشارك التحول على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اكتسبت أكثر من 500000 متابع على TikTok.

يُذكر أن بروكلين تعرضت للهجوم المرّوع من الكلب دون استفزاز بينما كانت تقف مع ابن عمها في المطبخ.