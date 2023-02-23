كشفت شركة رينو الفرنسية، عن الانتهاء من السيارة كليو موديل 2024 الجديدة ، والآن بعد طول انتظار تظهر السيارة المحدثة فى أول ظهور لها اثناء جلسة تصوير خاصة فى شوارع فالنسيا بإسبانيا.

وتتوفر السيارة الجديدة رينو كليو موديل 2024 ، بشكل جديد يوضح مدى تقدمها التقني وحداثتها، من خلال مصابيح كبيرة بدلاً من الشبك لتمييز الواجهات الأمامية لسياراتهم .

وتتميز السيارة بتحديث دراماتيكي في المصابيح الأمامية، وتبرز علامتان على جانبي الواجهة الأمامية المصابيح الأمامية الرفيعة الجديدة، والتي تنتقل بسلاسة إلى شريط كرومي يمتد عبر الشبك ومن خلال شعار رينو الماسي.

وتستمد السيارة قوتها من محرك بنزين سعة 1.6 لتر مع نطاق كهربائي نقي يصل إلى 45 كلم.

والجدير بالذكر أنه من المتوقع أن يتم الكشف عن السيارة المحدثة هذا الربيع.