تَمكنت الجهات الأمنية في منطقتي مكة والمدينة المنورة، من رصد وضبط عدد من الأشخاص بتهمة التسول.

ونجحت القوات الأمنية في رصد وضبط مخالِفة لنظام أمن الحدود من الجنسية التشادية قامت بالتسول بشكل مباشر من المارة.

كما تم رصد وضبط مقيم من الجنسية البنجلاديشية قام بالتسول بشكل مباشر، فيما تم رصد وضبط مقيم من الجنسية الباكستانية بعد قيامه بالتسول بشكل غير مباشر من خلال بيع علب الماء في الإشارات المرورية.