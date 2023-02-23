أدى عدد من الأشخاص رقصة جماعية على أنغام أغنية وطنية في أحد المجمعات التجارية بالمملكة احتفاءاً بيوم التأسيس.

وأظهر الفيديو عدد من الشباب مرتدين الزي السعودي، إلى جانب عدد من الفتيات حيث أدوا الرقصة بشكل موحد ومنظم، ولاقي المشهد تفاعل واسع من الحضور الذين حرصوا على مشاهدته وتوثيقه بهواتفهم.

يذكر أن يوم التأسيس يوافق 22 فبراير إجازة رسمية، ويحرص فيه البعض على الاحتفال بالملابس السعودية التراثية