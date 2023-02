أكدت اختصاصية التغدية جينا فولبي على أن الفراولة تحتوي على الكثير من الفوائد، حيث تدعم صحة القلب والأوعية الدموية وتقلل الالتهابات كما تحمي من السرطان.

وقالت جينا فولبي، إن “الفراولة هي مصدر قوة مضاد للأكسدة”، حيث تحتوي على فيتامين C والكاروتينات اللوتين والكاروتين، بالإضافة إلى المعادن والألياف الأخرى.

.وفيما يلي سبع مزايا لحفظ الفراولة مجمدة في جميع الأوقات:

1- مصدر رئيسي لمضادات الأكسدة

تساعد مضادات الأكسدة في ثمار الفراولة على تقليل الإجهاد التأكسدي. تقول دكتورة فولبي: “تكافح خلايانا باستمرار الإجهاد التأكسدي من بيئتنا، والذي يساهم بشكل كبير في شيخوخة الخلايا والأمراض المزمنة”.

2 – غنية بفيتامين C

توفر الفراولة أكثر من 100% من القيمة اليومية الموصى بتناولها من فيتامين C. تقول دكتورة لورين مانكر، اختصاصية تغذية من تشارلستون بساوث كارولينا: “يرتبط فيتامين C الموجود في الفراولة بدعم صحة المناعة. يحتوي كوب واحد فقط من الفراولة يحتوي على كل فيتامين C المطلوب في اليوم، ناهيك عن أنه مليء بمضادات الأكسدة المفيدة والعناصر الغذائية الأخرى.”

3- تحمي من مخاطر أمراض القلب

وفقًا لدراسة، يمنح تناول الفراولة حماية من مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية وداء السكري. تقول دكتورة فولبي عن نتائج الدراسة إنه “في أربعة أسابيع فقط، كان الاستهلاك اليومي للفراولة المركزة في شكل مسحوق كافيًا لتعزيز نشاط مضادات الأكسدة وخفض مستويات الالتهاب المرتبطة بمخاطر استقلاب القلب”.

4- تقليل مخاطر الإصابة بالخرف

يمكن أن يدعم تناول الفراولة صحة الدماغ ويحافظ على نشاط الشخص وحيويته. ارتبط تناول الفراولة بكميات مرتفعة بانخفاض خطر الإصابة بمرض الزهايمر، حيث ساهمت مركبات الفلافونويد وفيتامين C الموجودة في الفراولة في تقليل الإصابة، وفقًا لدراسة نُشرت في ديسمبر 2019 في دورية Nutrients.

5- تحسين مستويات الكوليسترول في الدم

قالت الدكتورة مانكر عن تجربة، نُشرت في مايو 2021 في Nutrients، إن “البيانات تُظهر أن تناول الفراولة ربما يكون مرتبطًا بعلامات الكوليسترول المحسنة لأمراض القلب لدى البالغين المعرضين للخطر”.

6- تقليل الالتهاب

يعد الالتهاب جزءًا طبيعيًا من الاستجابة المناعية للجسم، ولكن الالتهاب المزمن يمكن أن يصاحب أمراض القلب والسرطان والسكري والتهاب المفاصل وأمراض أخرى، وفقًا لما نشره موقع Harvard Health Publishing. ومن غير الواضح دائمًا أيهما يأتي أولاً – الالتهاب أم الأمراض الالتهابية – بغض النظر عن نمط الحياة الصحيح.

7- بريبيوتيك لصحة الأمعاء

تقول دكتورة فولبي: “بينما تشتهر الفراولة بمستويات فيتامين C ومضادات الأكسدة، فإن الأبحاث الحديثة تشير أيضًا إلى أن الفراولة لها نشاط بريبيوتيك قوي في الأمعاء”.