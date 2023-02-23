أعلن مركز الفلك الدولي، عن تفاصيل «الكرة النارية» التي شوهدت صباح أمس (الأربعاء) في سماء دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشار المركز إلى أنه تم ملاحظتها عندما كانت فوق منطقة رماح على ارتفاع 80 كيلومتراً بسرعة 21 كيلومتراً في الثانية، واتجهت شمالاً واستمرت بالانخفاض إلى أن وصلت منطقة سويحان على ارتفاع 65 كيلومتراً، لافتًا أنها كانت بلمعان من القدر سالب 6.5. ويقدر قطرها بأقل من 10 سنتيمترات.

والجدير بالذكر أن ذلك جاء بعدما تمكنت شبكة الإمارات لرصد الشهب والنيازك التابعة لمركز الفلك الدولي، من التقاط شهاب لامع (كرة نارية) ظهر في سماء الإمارات الليلة قبل الماضية الساعة 2:23، وأكد كثيرون مشاهدته، فيما وصف المركز هذه الظاهرة بأنها طبيعية.