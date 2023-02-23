نشر مواطن مصري يدعى زكي عبد الباسط، مقطع فيديو لعبوة آيس كريم لشركة شهيرة تمرح فيها دودة عقب شرائها من فرع لأحد المولات التجارية الكبرى.

وعلّق عبدالباسط قائلاً:” إنه اكتشف أن المنتج غير مجمد كما يجب، وكانت صدمته كبيرة عندما وجد دودة كبيرة تمرح في العبوة وتظهر أنها مخزنة بطريقة سيئة ولفترة طويلة.”

وأفاد بأنه تواصل مع مسؤولي الشركة، وأرسل لهم فيديو العبوة والدودة، وقدموا له اعتذارا عما جرى، ووصفوا المشهد بأنه مقزز، لافتًا أنهم تعهدوا بإيقاف التعامل مع المورد، خاصة أنهم يتعاملون معه لأول مرة مع رفع كافة منتجاته من الفروع.

والجدير بالذكر أن الواقعة أثارت هلعًا شديدًا بين رواد التواصل الذين طالبوا بمحاسبة المورد والمسؤولين عن الشركة حرصًا على السلامة والصحة العامة وضمانا لتقديم منتجات غذائية تتمتع بالمواصفات اللازمة وتحافظ على صحة المواطنين.