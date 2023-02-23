ارتفعت تبرعات الحملة الشعبية السعودية لإغاثة متضرري الزلزال في سورية وتركيا عبر منصة «ساهم»، لتتجاوز الـ 440 مليون ريال منذ انطلاقها ظهر الأربعاء 8 فبراير الجاري، حتى صباح اليوم (الخميس).

ويمكن التبرع للحملة عبر منصة «ساهم» على الرابط الإلكتروني التالي: sahem.ksrelief.org/SYTR، كما يمكن للمتبرعين إرسال حوالاتهم بشكل مباشر من خلال الحساب البنكي الخاص بالحملة (SA7780000500608018777776)، بالإضافة إلى تحميل تطبيق «ساهم» على أجهزة الجوال عبر متجري IOS و«قوقل بلاي».

ومن الجدير بالذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أطلق الحملة الشعبية عبر منصة «ساهم» لمساعدة المتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا، وذلك إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.