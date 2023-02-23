كشف رئيس جمعية رعاية ضحايا الحروب والكوارث في سوريا، معاوية حرصوني، عن أبرز تفاصيل المساعدات السعودية التي وصلت على متن 20 شاحنة اليوم إلى سوريا.

وأضاف أن المساعدات تركز على مستلزمات التدفئة نظرا لبرودة الطقس في مناطق الدمار، و شملت بطانيات، وفرش نوم، وفحم للتدفئة، وفقا لما ذكره بقناة “الإخبارية”.

يذكر أن 20 شاحنة إغاثية سعودية عبرت الحدود السورية اليوم من أجل توزيع المساعدات الإغاثية في المناطق السورية المتضررة من الزلزال.