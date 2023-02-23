قال المحلل الاقتصادي، عبدالله اليمني القحطاني، إن المؤشر العام للسوق السعودي أغلق اليوم الخميس عند 10153نقطة وبقيمة بلغت 4 مليار ريال.

وأضاف أن النظرة مازالت سلبية، كما لاحظ الهبوط الذي حصل في المؤشر من بداية هذا الأسبوع، مضيفا أن المهم في الأسبوع القادم هو الثبات ولا فوق الدعم 10144 كآخر دعم قبل القاع السابق 9950 وعدم كسرة ومن ثم العودة والصعود فوق الدعم الأهم والمكسور سابقا الذي أصبح مقاومة حاليا وهو 10295 ليدخل السوق في الايجابية المؤقتة.

وأكد أنه بدون ذلك فإن المسار سيتجه لمزيد من السلبية وقد يتم كسر القاع السابق 9950.