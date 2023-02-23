كشف متحدث مركز الملك سلمان للإغاثة سامر الجطيلي، أن حجم المساعدات المدخلة إلى المناطق المحتاجة شمال غربي سوريا بلغ قرابة 70 شاحنة بحمولة 240 طنا.

وكانت 20 شاحنة تابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة، عبرت الحدود التركية السورية، لتوزيعها في المناطق السورية المتضررة من الزلزال.