شهدت سماء المملكة يوم أمس بيوم التأسيس تحليق الطيار عبد الرحمن الوهيبي بالمنطاد ليكون بذلك هو أول طيار سعودي يحلق بالمنطاد داخل المملكة.

وذكر “الوهيبي” أن شغفه بالمنطاد بدأ من 2019، وخاض جولات تحليق في التشيك وسلوفينيا والنمسا والإمارات، وتمنى أن يحلق بالمنطاد داخل المملكة.

ولفت إلى أنه حصل على أول رخصة طيران بالمنطاد في المملكة منتصف العام الماضي، وفور صدور رخصة الطيران، بدأ في عملية شراء واستيراد المنطاد.

وأشار إلى أنه حلق بمدينة الرياض كأول رحلة، مشيرا إلى أن شعر بالفرح والفخر عندما حلّق فوق أراضي المملكة، مؤكدا أن فرحته لا بأنها لا توصف لشدة سعادته لتحقيق الحلم الذي طالما سعى إليه من رؤية جمال المملكة ومناظرها الطبيعية.