أصدرت محكمة سودانية، اليوم الخميس، حكما بتبرئة شقيق الرئيس المعزول عمر البشير، علي حسن أحمد البشير و6 آخرين في قضية أسهم الشركة السودانية للخدمات البريدية “سودابت” الشهيرة.

وبرأت المحكمة جميع المتهمين في القضية، وهم كل من شقيق الرئيس المعزول علي حسن أحمد البشير، وصلاح حسن وهبي، وعبدالرحمن عثمان، وعمر محمد خير ، ومني أحمد ياسين، وعاصم عمر محمد، ووزير المالية الأسبق الزبير أحمد الحسن الذي توفي 2021.

وكان المتهمون قد واجهوا تهمًا متفاوتة على ذمة الدعوى الجنائية، من بينها خيانة الأمانة المفترضة في الموظف العام، واستلام مال مسروق، إلى جانب مخالفة قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007.