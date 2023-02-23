روت مواطنة تدعى أم فهد ذكرياتها عن عمل النساء في الماضي، حيث ذكرت أن مهامهن تتمثل في أعمال مثل الحصاد وجلب الماء وإعداد الطعام وإطعام الحيوانات، وتنظيف المنزل.

وأضافت أن السيدات يبدأن عملهن من الفجر، وتحديدا بعد صلاة الفجر، حتى العصر، وذلك بحسب ما ذكرته في برنامج صباح السعودية المذاع على قناة السعودية.

وأكدت أن العمل حينها كان متعب ومرهق بعكس الوقت الحاضر حيث أصبح الحياة مسيرة بشكل أفضل.