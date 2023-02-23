حرصت الرحالة أمل أحمد على حضور احتفالات يوم التأسيس المقامة في حائل، وذلك بالتزامن مع احتفال مناطق المملكة بهذه الذكرى التاريخية.

ولفتت إلى أن زوجها رحال هندي وقام برحلات داخل وخارج المملكة، ومنذ تزوجته شاركته رحلاته، مضيفة أنها ذهبت من جدة إلى حائل من أجل حضور احتفالات يوم التأسيس.

يذكر أن مدن المملكة احتفلت يوم أمس بذكرى يوم التأسيس الذي أمر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بالاحتفال به في 22 فبراير من كل عام.