علقت شرطة محافظة الدوادمي بمنطقة الرياض على المحتوى المرئي المتداول لمشاجرة بين شخصين.

وذكرت الشرطة أن المحتوى المرئي يظهر من خلاله مشاجرة بين شخصين في أحد الأماكن العامة.

وأكدت أنه تم مباشرة الحادثة في حينه واتخذت الإجراءات النظامية بحقهما.