كثيرا ما تتردد التساؤلات حول خطورة كثرة الإنجاب على صحة المرأة الجسدية.

وفي هذا السياق كشف موقع edition.cnn، أنه قد تتعرض المرأة بسبب كثرة الإنجاب إلى مخاطر مثل تمزق الرحم ، كما يعرض أطفالهن لخطر انخفاض الوزن عند الولادة والولادة المبكرة.

وأوضح انه قد تتسبب كثرة الإنجاب في فشل عضلات الرحم في الانقباض في المرات القادمة بعد العديد من حالات الحمل بجانب نزيف ما بعد الولادة ويمكن إيقاف هذا النزيف المفرط للدم بالرعاية الطبية والعلاج الفوري مثل نقل الدم.

وأشار إلى أن الباحثون في جامعة كولومبيا أكدوا أنه عندما تلد المرأة أكثر من 5 مرات ، يكون هناك فرصة أكبر للنزيف وهي حالة يكون فيها رحم المرأة بسبب تعدد الولادات غير مرن وعضلاته ضعيفة.

ووفقًا للأطباء ، بعد 5 ولادات طبيعية أو حتى 3 ولادات قيصرية ، يصبح جسم المرأة ضعيفًا وقد تتعرض لخطر حدوث تمزق الرحم وإصابات المثانة.