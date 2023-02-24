تمكن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي من تحقيق الفوز على ضيفه برشلونة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على أرض ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات إياب دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي.

وأحرز لفريق مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد وكوندي مدافع برشلونة في مرماه، بينما أحرز أهداف برشلونة ماركوس ألونسو ورافينيا.

وكان لقاء الذهاب بين مان يونايتد ضد برشلونة قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الخميس الماضي، على أرض ملعب كامب نو معقل الفريق الكتالوني.