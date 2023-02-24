قررت المفوضية الأوروبية، الهيئة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي، إلزام العاملين لديها بحذف تطبيق الفيديوهات القصيرة “تيك توك” من أجهزتهم الذكية.

وأرجع قسم التقنية في المفوضية القرار الذي تم إرساله للموظفين، أمس الخميس، إلى مخاوف تتعلق بحماية البيانات وتعزيزاً للأمن السيبراني، فيما حدد القرار يوم 15 مارس مهلة أخيرة لتنفيذ القرار، بينما من لا يلتزم به لن يتمكن من استخدام تطبيقات المفوضية وبرامجها على أجهزته.

وقال مسؤول أوروبي كبير أن الموظفين حال أرادوا الإبقاء على التطبيق في هواتفهم الذكية، ينبغي عليهم حذف التطبيقات الأخرى الخاصة بالعمل، فيما كانت 19 ولاية أمريكية فرضت حظراً في ديسمبر من العام الماضي على استخدام تيك توك على الأجهزة التابعة لها، فيما اقترح أيضاً أعضاء من الكونغرس حظراً شاملاً للمنصة على مستوى البلاد.